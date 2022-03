Aindling

vor 17 Min.

Für Baumaßnahmen an Aindlinger Schule macht Schulverband Schulden

Plus Der Schulverband Aindling beschließt eine Kreditaufnahme in Höhe von gut 2,6 Millionen Euro. Warum möglicherweise ein Nachtragshaushalt benötigt wird.

Von Johann Eibl

Der Schulverband Aindling benötigt in diesem Jahr einen Kredit in einer Höhe von 2,64 Millionen Euro. Als Vorsitzende des Verbandes wurde Gertrud Hitzler in der Sitzung am Donnerstag dazu ermächtigt, einen entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Zuvor muss die Aufsichtsbehörde im Landratsamt den Haushalt für das laufende Jahr, der wenige Minuten zuvor einstimmig beschlossen worden war, genehmigen. Die siebenstellige Summe, die mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer ebenso langen Zinsbindung geliehen wird, benötigt der Verband für die laufenden Baumaßnahmen an der Mittelschule in Aindling.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen