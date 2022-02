Aindling

vor 35 Min.

Sanierung der Aindlinger Mittelschule wird teurer als geplant

Der Anbau an der Mittelschule in Aindling (das Archivbild zeigt die Schule im Sommer 2021) ist bereits bezogen. In der Sitzung des Schulverbands Aindling ging es nun um die Sanierung des Bestandgebäudes.

Plus Das Bestandsgebäude der Aindlinger Mittelschule muss saniert werden. In der Sitzung des Schulverbandes wurde deutlich: Die Arbeiten werden teurer als vorgesehen.

Von Johann Eibl

Der Anbau an der Mittelschule in Aindling ist bereits bezogen. Nun wurde in der Sitzung des Schulverbands Aindling am Donnerstag über die Sanierung des Bestandgebäudes und über das Gestaltungskonzept gesprochen. Die komplette Runde mit Vertretern aus Affing, Rehling, Todtenweis, Petersdorf und Aindling erklärte sich damit einverstanden. Das galt auch für die zusätzlichen Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen