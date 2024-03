So hat Yvette aus Aindling beim perfekten Dinner abgeschnitten

Die 51-jährige Yvette aus Aindling kämpft bei der TV-Kochshow "Das perfekte Dinner" um den Sieg. Wer am Ende den Sieg holt und wo die deutsch-afrikanische Küche landet.

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung waren sich viele Leserinnen und Leser einig: Yvette aus Aindling ist bei der Vox-Kochshow "Das perfekte Dinner" für sie die Gewinnerin der Herzen. In mehreren Kommentaren äußerten die Nutzer ihr Unverständnis darüber, dass die 51-Jährige von Mitkandidat Simon bei der Bewertung nur sechs Punkte bekommen hatte. Die drei weiteren Mitkonkurrenten hatten ihr zweimal acht und einmal neun Punkte gegeben. Die Hobbyköchin hatte ihre Gäste mit Gerichten aus der deutsch-ruandischen Küche verwöhnt.

Bei dieser Kochshow des TV-Senders Vox treffen sich fünf Personen, von denen jede reihum versucht, ihren vier Gästen das perfekte Dinner zu kredenzen. In dieser Woche kamen alle Teilnehmer aus dem Raum Augsburg. Mittlerweile haben alle Kandidatinnen und Kandidaten ihren Gastgeber-Abend hinter sich und ihr Drei-Gänge-Menü gekocht. Yvette hatte an ihrem Abend auf Isambusa, auf gefüllte Teigtaschen, mit exotischem Salat als Vorspeise gesetzt. Als Hauptspeise gab es Kochbananen mit Erdnusssauce, das Lieblingsgericht ihrer ältesten Tochter – kombiniert mit Rindfleisch, Reis und Spinat. Zur Nachspeise servierte die dreifache Mutter Amandazi, afrikanisches Schmalzgebäck mit Maracuja-Eis.

"Das perfekte Dinner": Yvette aus Aindling kocht bei Vox-Kochshow deutsch-ruandisch

Während die Kandidaten Mario, Sigi und Thorsten von diesem Geschmackserlebnis – bis auf kleine Abstriche – begeistert waren und reichlich Punkte vergaben, übte Simon viel Kritik an Yvettes Essen. Die Gerichte hätten ihn nicht so vom Hocker gehauen, sagte er. Die Hauptspeise war ihm zu trocken und beim Eis gefiel ihm die Konsistenz nicht. Yvette hatte unserer Redaktion bereits vor der Ausstrahlung ihres Gastgebertags am Dienstagabend verraten, dass sie über die Kritik ihrer Konkurrenten etwas überrascht gewesen sei. Am Ende reichten ihre 31 Punkte immerhin zu Platz drei bei der Kochshow. Und das Lob unserer Facebook-Nutzer als tolle Gastgeberin war ihr obendrein sicher.

Simon dagegen holte sich am Ende überlegen den Sieg. Er hatte an Tag drei mit dem Motto "Ein Bayer kocht Südtirol" überzeugt. Dabei punktete er vor allem mit der warm geräucherten Hochrippe auf dem Grill, auf Püree vom Wurzelgemüse, an karamellisierten Karotten. Als Vorspeise servierte der Grill-Fan Tortellini, gefüllt mit Bergkäse auf Wirsing und Speck. Als Nachspeise verwöhnte er seine Gäste mit südtiroler Apfelstrudel mit Vanilleeis-Nocke. Diese Köstlichkeiten brachten ihm 36 Punkte und damit den Sieg ein. Auf Platz zwei landete die zweite Dame in der Runde, Sigi, mit 32 Punkten.

Lesen Sie dazu auch