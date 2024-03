Yvette aus Aindling will heute Abend das Perfekte Dinner kochen

Die 51-jährige Aindlingerin Yvette nimmt an der Fernseh-Kochshow "Das Perfekte Dinner" teil. Heute Abend serviert sie ihren Gästen deutsch-afrikanische Küche.

Die Aindlingerin Yvette konnte sich am Montagabend kaum mehr vor Anrufen und Nachrichten retten. Sie war nämlich ab 19 Uhr im Fernsehen zu sehen, als Teilnehmerin der Kochshow "Das Perfekte Dinner". Da nicht alle Verwandten, Freunde und Bekannten wussten, dass die 51-Jährige bei der Sendung mitmacht, waren viele überrascht und meldeten sich spontan bei ihr. Am Dienstagabend, 19. März, ist Yvette Gastgeberin der Sendung. Sie kocht für ihre Mitkonkurrenten Gerichte aus der deutsch-afrikanischen Küche.

Alle Teilnehmer der aktuellen Sendereihe kommen aus dem Raum Augsburg. Bei dieser Kochshow des Senders Vox treffen sich fünf Personen, von denen jeder reihum versucht, seinen vier Gästen das perfekte Dinner zu kredenzen. Während die Gastgeberin oder der Gastgeber in der Küche hantiert, stöbern die Gäste durch das Haus. Jeder Kandidat hat die Wahl, unter welchem Motto er seinen Abend gestalten will. Yvette gestaltet ihren Abend unter dem Motto "Dusangire", was so viel bedeutet wie "zusammen essen".

Ihre Tochter hat Yvette aus Aindling für die Vox-Kochshow "Das perfekte Dinner" angemeldet

Die Hauswirtschafterin wurde von ihrer ältesten Tochter für die Sendung angemeldet. "Wir haben die Sendung immer zusammen geschaut und wir lieben sie", erzählt Yvette, die zwar aus Ruanda kommt, aber mit ihrem Mann und den drei Kindern schon lange in Aindling wohnt. Die 51-Jährige hat sich sehr gefreut, dass sie für die Sendung ausgewählt wurde. Schließlich komme nach Aindling nicht jeden Tag ein Fernsehsender.

Die 51-jährige Yvette aus Aindling (hinten Mitte) ist eine der fünf Kandidatinnen und Kandidaten bei der aktuellen Ausgabe der Fernseh-Show "Das Perfekte Dinner": von links Thorsten, Sigrid, Yvette, Mario und Simon. Foto: Rtl / Itv Studios Germany

Gedreht wurde für ihren Gastgebertag bereits kurz vor Weihnachten. Da klar war, dass die Folge erst weit nach Weihnachten ausgestrahlt werden würde, durfte im gesamten Haus nichts weihnachtlich geschmückt sein. Das war eine Herausforderung für die Aindlingerin und ihre Familie. Denn normalerweise wird in ihrem Haus kräftig dekoriert. Eine weitere Herausforderung war der lange Drehtag, der sich mit kurzen Pausen von morgens bis Mitternacht hinzog. Dennoch hat Yvette die Erfahrung Fernsehen sehr viel Spaß gemacht.

Sie freut sich schon riesig auf ihre Folge am Dienstagabend. Den Auftakt an Tag eins hatte Mario Deffner aus dem Gersthofer Ortsteil Batzenhofen gemacht. Er servierte „Das Gute vom Felde“, „Schmorige Bäckchen“ und „Himbeere trifft Pistazie“. Seine vier Gäste belohnten seine Kochkünste am Ende mit insgesamt 30 Punkten. Jeder Teilnehmer kann bis zu zehn Punkte vergeben. Der Sieger gewinnt 3000 Euro. Neben Deffner nimmt mit Hobbyköchin Sigrid Spiegelhauer aus dem Dinkelscherbener Ortsteil Anried noch eine weitere Kandidatin aus dem Landkreis Augsburg an der Sendung teil. Ihr Motto am Donnerstag lautet: "Alles von der Rolle".

Aindlingerin kocht an Tag zwei des Perfekten Dinners

Die Aindlingerin Yvette bezeichnet sich selbst als "Gefühlsköchin". Sie serviert ihren Gästen heute Abend unter anderem Kochbananen mit Erdnusssauce. Dazu gibt es Reis mit Spinat und Rindfleisch. Auch bei der Vorspeise und bei der Nachspeise trifft die deutsche auf die ruandische Küche. Was die anderen Teilnehmer zu ihren Kreationen sagen, kann sie zwar noch nicht verraten. Sie erzählt aber dennoch: "Ich war etwas überrascht über die Kritik."

Am Freitag, nachdem alle fünf Hobbyköche ihr Drei-Gänge-Menü serviert haben, steht der Sieger oder die Siegerin fest. Wer gewonnen hat, dürfen die Teilnehmenden natürlich noch nicht verraten. Nur so viel: "Diejenige oder derjenige, der gewonnen hat, hat die anderen schon zu einem Wein-Umtrunk eingeladen."