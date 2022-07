Aus dem idyllischen Schloss Pichl soll eine große Techno-Location werden

Plus Das Kontrast Festival bringt am ersten August-Wochenende Techno- und House-Musik nach Schloss Pichl bei Aindling. Wer hinter dem Projekt steckt und wie es ankommt.

Auf der Homepage von Schloss Pichl heißt es, das Wasserschloss liegt "eingebettet in der lieblichen Landschaft des Wittelsbacher Landes, umgeben von satter Natur". Auch von einer Oase der Ruhe ist die Rede. Aber auch davon, dass das Schloss im Markt Aindling von seinem "Dornröschenschlaf" erweckt werden soll. Genau das wird von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, sicherlich passieren, wenn auf dem Gelände das Kontrast Festival mit Techno- und House-Musik steigt. Für die Organisatoren ist dieser Kontrast anziehend.