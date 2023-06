Motorradfahrer wird bei Unfall bei Unterzeitlbach verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer kommt auf dem Weg von Wollomoos Richtung Erdweg bei Unterzeitlbach in einer Kurve von der Straße ab.

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitag bei einem Unfall im Gebiet der Marktgemeinde Altomünster (Landkreis Dachau) Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige war gegen 17.45 Uhr vom Ortsteil Wollomoos kommend in Richtung Erdweg unterwegs. Kurz nach Unterzeitlbach kam er laut Polizei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde dabei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. (bac)