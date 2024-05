Diakonweihe: Josef Wagner, 25, stellt sein Leben in den Dienst der Kirche

Vor Bischof Bertram Meier verspricht Josef Wagner aus Kühbach, Gott zu dienen. Ein Bus aus seiner Heimatgemeinde nimmt an der Diakonweihe in Augsburg teil.

Durch Handauflegung und Gebet hat Bischof Bertram Meier am Samstag den 25-jährigen Kühbacher Josef Wagner und Peter Schneider, 43, aus Ottobeuren in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg zu Diakonen geweiht. Mit dabei waren auch zahlreiche Katholiken aus Kühbach.

Der neue Diakon aus Kühbach Josef Wagner ist hier inmitten seiner vier Geschwister, den Eltern Barbara und Rupert Wagner, Tante Edith Wagner sowie Oma Erika Wagner zu sehen. Foto: Helene Monzer

Die Pfarrei St. Magnus hatte für die Diakonweihe eigens einen Bus eingesetzt. Alle 50 Sitzplätze waren besetzt. Mit dabei waren auch die Familie Wagners, 16 Ministrantinnen und Ministranten, Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl. Auch der ehemalige Kühbacher Seelsorger, Pfarrer Paul Mahl, war gekommen. Josef Wagner hatte in Kühbach viele Jahre als Ministrant gedient.

In seiner Predigt rief Bischof Bertram die neuen Diakone laut Mitteilung dazu auf, sich selber auf der Spur zu bleiben: „Lebe in innerer Einheit. Was du tust, das tue ganz.“ Diese wiederum versprachen, ihr Leben in den Dienst Gottes und der Kirche zu stellen.

Im kommenden Jahr wird Josef Wagner zum Priester geweiht

Die neuen Diakone, die im kommenden Jahr zum Priester geweiht werden, hatten sich für die Predigt die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium ausgesucht, die vom Besuch Jesu bei Maria erzählt – und dem Zorn Martas darüber, dass sie die Küchenarbeit erledigen muss, während Maria Jesus gebannt zuhört. Bischof Bertram sagte dazu, Maria habe das Bessere gewählt. Auch die Diakonweihe bezeichnete er als Fest der Erwählung und Entscheidung. Wagner und Schneider hätten sich entschieden und „die Kirche hat ihre Wahl angenommen“. Zu den Diakonen sagte er: „Werfen Sie heute Ihr Herz in die Waagschale Gottes. Dort hinein dürfen Sie sich fallen lassen im Vertrauen darauf, nicht fallen gelassen zu sein.“

Die Kühbacher Minis, Pfarrer Simon Fleischmann (rechts) und Pfarrer Paul Mahl (links) freuten sich mit dem „Neu“-Diakon und ehemaligen Ministranten Josef Wagner. Foto: Helene Monzer

Nach der Predigt legten die Diakone Stola und Dalmatik, das entsprechende liturgische Gewand, an und empfingen das Evangeliar aus den Händen des Bischofs. Josef Wagner ist aktuell als Diakonatspraktikant in der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn tätig. Nach seinem Abitur in Aichach hatte er Theologie in Augsburg und Madrid studiert.

Zu den Aufgaben eines Diakons gehört es unter anderem die Taufe zu spenden, das Evangelium zu verkünden, zu predigen und Priester bei der Feier der Eucharistie zu unterstützen.