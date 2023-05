Unfall bei Heimpersdorf: 19-jähriger Autofahrer kommt von Straße ab

Nahe dem Baarer Ortsteil Heimpersdorf kommt ein 19-Jähriger mit seinem Auto bei schlechtem Wetter von der Straße ab. Er wird verletzt. Am Auto entsteht Totalschaden.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend auf der Staatsstraße 2047 zwischen Baar und dem Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen von der Straße abgekommen.

Der junge Mann kam gegen 19.40 Uhr ohne Fremdeinwirkung mit seinem blauen VW Polo von der Straße ab. Zum Unfallhergang brachten die Polizisten nach eigenen Angaben in Erfahrung, dass der 19-Jährige aus dem nördlichen Landkreis von Baar in Richtung Osterzhausen unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, kam er etwa 300 Meter vor der Abzweigung nach Heimpersdorf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen zunächst rechts von der Straße ab und landete anschließend links im Feld. Dabei touchierte er einen Leitposten und ein Verkehrszeichen.

Unfall bei Heimpersdorf: 19-Jähriger erleidet Halswirbelschleudertrauma

Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen in Form eines Halswirbelschleudertraumas und wollte laut Polizei selbstständig einen Arzt aufsuchen. An seinem VW Polo entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Schaden am Leitposten und an dem Verkehrszeichen wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite VW Polo musste abgeschleppt werden. (nsi)