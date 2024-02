Blaulicht

72-Jährige Autofahrerin missachtet rote Ampel in Aichach und rammt Tesla

Eine 72-jährige Autofahrerin rammt am Mittwochabend in Aichach einen Tesla und verletzt sich dabei leicht.

Eine 72-jährige Opel-Fahrerin ignoriert am Mittwochabend eine rote Ampel an der Gerhauserstraße in Aichach. Sie rammt einen Tesla und verletzt sich dabei leicht.

Am Mittwochabend hat eine 72-Jährige Autofahrerin an der Kreuzung zur Gerhauserstraße in Aichach eine rote Ampel missachtet und anschließend einen vorfahrtsberechtigten Tesla gerammt. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 18.50 Uhr. Während die Insassen des Teslas unverletzt blieben, musste die Fahrerin vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag Nach Polizeiangaben war die Frau auf der Freisinger Straße stadteinwärts unterwegs und hätte an der Kreuzung zur Gerhauserstraße halten müssen. Trotz der roten Ampel fuhr die Frau weiter und rammte den Tesla eines 45-jährigen. Dieser befuhr die Gerhauserstraße in Richtung Schrobenhausener Straße und hatte zu diesem Zeitpunkt die Vorfahrt an der Kreuzung. Laut einer ersten Einschätzung der Beamten beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

