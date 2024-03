Deutlich mehr Straftaten durch häusliche Gewalt im Landkreis Dachau

Im Landkreis Dachau hat die Polizei im vergangenen Jahr über 4700 Straftaten erfasst. Das sind rund acht Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ein vollendetes Tötungsdelikt und vier versuchte in Dachau, Markt Indersdorf und Sulzemoos.

Im Jahr 2023 sind im Landkreis Dachau über 4.707 Straftaten polizeilich registriert worden – ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte. Dies entspricht laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Dachau einem Anstieg um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2022 und im Vergleich zum Jahr 2019 vor der Coronapandemie von 0,8 Prozent verzeichnen. Die Kriminalitätsbelastung betrug damit 2.998 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

Der Vergleichswert für Gesamt-Bayern beträgt 4.873 Delikte. In Regensburg, der Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate in Bayern, waren es knapp 8900 und im Wittelsbacher Land 2258 Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner. Die Aufklärungsquote lag im Landkreis Dachau 2023 bei 66,1 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als 2022. Bei Betrachtung der letzten zehn Jahre liegt die Zahl der Straftaten 2023 unter dem Durchschnittswert von 4.843 Fällen.

Über ein Viertel aller Straftaten im Kreis Dachau sind Diebstähle

Den größten Anteil an den erfassten Straftaten nehmen mit 26 Prozent Diebstahlsdelikte ein. Im Einzelnen wurden u. a. 603 Körperverletzungen registriert (4,5 Prozent als 2022), 200 Sexualdelikte (2,9 Prozent weniger als 2022), 1214 Diebstähle (plus 13,6 Prozent), 483 Sachbeschädigungen (minus 14,5 Prozent), 289 Rauschgiftdelikte (plus 11,6 Prozent), 198 Ladendiebstähle (plus 5,9 Prozent), 356 Fahrraddiebstähle (plus 56,8 Prozent). Die Zahl der registrierten Wohnungseinbruch-Diebstähle blieb mit 43 Fällen im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Im Bereich häusliche Gewalt wurden mit 197 Fällen gleich um 71 Prozent mehr als im Vorjahr (115) erfasst.

Ein vollendetes Tötungsdelikt und vier versuchte

Im vergangenen Jahr wurden im Nachbar-Landkreis laut Mitteilung fünf Tötungsdelikte (ein vollendetes, vier versuchte) registriert: Im Februar tötete in Dachau eine 51-jährige Ukrainerin ihren Wohnungsgeber mit einem Messer und griff einen seiner Angehörigen in Tötungsabsicht mit dem Messer an. Ebenfalls im Februar verletzte ein 17-Jähriger am Bahnhof Indersdorf einen 21-Jährigen mit einer abgebrochenen Glas-Flasche lebensgefährlich. Im November griff ein 41-jähriger Bewohner einer Asyl-Unterkunft in Dachau einen Mitbewohner in mutmaßlicher Tötungsabsicht mit einem Messer an und verletzte ihn. Und im selben Monat attackierte ein 38-jähriger Niederländer am Camping-Parkplatz in Sulzemoos einen 56-Jährigen mit einem Messer an und fügte ihm schwere Verletzungen zu.

Anteil der jugendlichen Tatverdächtigen liegt bei einem Fünftel

Ohne Berücksichtigung ausländerrechtlicher Delikte beträgt der Ausländer-Anteil an den ermittelten Tatverdächtigen 41,6 Prozent (40,7 Prozent im Vorjahr). Zuwanderer, das heißt Asylbewerber oder Personen mit Flüchtlingsstatus und Personen, die sich illegal aufhalten, sind mit einem Anteil von 8,3 Prozent aller Tatverdächtigen (9,7 Prozent im Vorjahr) in der Statistik erfasst. Der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden (Personen unter 21 Jahre) an den ermittelten Tatverdächtigen liegt unverändert bei 19,1 Prozent.

Bei Betrachtung der einzelnen Gemeinden des Landkreises Dachau wurden im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Straftaten in der Gemeinde Bergkirchen an der Schnittstelle von A8 und B471 mit 49 Delikten – jeweils pro 1.000 Einwohner – registriert, in Dachau waren es 41 Delikte. Die geringste Kriminalitätsbelastung weist mit acht Delikten Pfaffenhofen an der Glonn auf. Die Vergleichswerte der übrigen Gemeinden: Altomünster (18), Erdweg (15), Haimhausen (19), Hebertshausen (20), Hilgertshausen-Tandern (12), Karlsfeld (30), Markt Indersdorf (28), Odelzhausen (35), Petershausen (29), Röhrmoos (23), Schwabhausen (17), Sulzemoos (30), Vierkirchen (22), Weichs (10). (AZ, cli)