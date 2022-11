Radfahrer in Erdweg von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 54 Jahre alter Radfahrer aus Aichach ist am Sonntagabend in Erdweg (Landkreis Dachau) mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer aus Aichach ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Erdweg (Landkreis Dachau) schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit dem Pedelec auf der Staatsstraße 2047 von Erdweg in Richtung Kleinberghofen unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Ebenfalls auf der Straße war ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Altomünster mit seinem Opel unterwegs. Kurz nach dem Petersberg stießen Auto und Fahrrad aus noch unbekannten Gründen zusammen. Der Aichacher erlitt bei dem Unfall unter anderem schwere Kopfverletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Großhadern geflogen. Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (inaw)