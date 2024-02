Affing

07:00 Uhr

Frust nach Rechnungsprüfung: Vorsitzender für Ausschuss gesucht

Die Rechnungsprüfung sorgt in der Gemeinde Affing regelmäßig für Ärger. Das Bild zeigt die Gemeindeverwaltung.

Plus Die Rechnungsprüfung verursacht immer wieder Ärger in Affing. Zuletzt ist Ausschussvorsitzender Gerhard Faltermeier zurückgetreten. Die Nachfolge ist ungeklärt.

Die Entlastung für Bürgermeister Markus Winklhofer steht weiter aus. Was andernorts reine Routine nach der Rechnungsprüfung ist, sorgt in der Gemeinde Affing seit Jahren für Ärger. Zuletzt war Gerhard Faltermeier, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, von diesem Amt zurückgetreten. Wer folgt ihm nach? Das bleibt vorläufig offen. Denn die Neubesetzung des ehrenamtlichen Postens gelang im Gemeinderat am Dienstag nicht.

Im Januar hatte der Gemeinderat die Entlastung des Bürgermeister nach erneuter Kritik an dessen Arbeit und der der Verwaltung vertagt. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Gerhard Faltermeier, sprach im Zusammenhang mit der Prüfung der Affinger Jahresrechnungen von 2019 bis 2021 von einer "unbefriedigenden Situation". Er erklärte nicht nur seinen Rücktritt als Vorsitzender, sondern auch den Austritt aus dem Ausschuss.

