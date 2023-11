Fußball

18.11.2023

Fußballer stehen vor dem Endspurt vor der Winterpause

Plus Zwei Spieltage vor der Pause müssen die Teams nach starken Regenfällen auf tiefem Geläuf noch mal ran. Aindling, Hollenbach und Ecknach spielen heute und morgen zu Hause.

Die Fußballer sind im Endspurt vor der Winterpause. Am Wochenende und in einer Woche sind Spieltage angesetzt. Einige Teams müssen für Nachholspiele nachsitzen – wenn es die Witterung zulässt.

Landesliga Auf den TSV Aindling wartet die nächste schwierige Aufgabe: Am Sonntag (16 Uhr) ist der TSV Jetzendorf zu Gast – ein eher unangenehmer Gegner. Sportchef Josef Kigle : „In der Vorrunde haben wir ein ganz schwaches Spiel gemacht. Das ist aber Schnee von gestern, jetzt heißt es nach vorn schauen. Wir haben uns gefangen, haben uns angepasst und wollen am Sonntag siegen.“ Wen Cheftrainer Christian Adrianowytsch am Sonntag aufs Feld schickt, wird kurzfristig entschieden. „Einige Spieler sind angeschlagen“, erklärt Kigle . Auch den TSV Aindling hat die Grippewelle erwischt und die Gäste aus dem Dachauer Hinterland dürften auch nicht ungeschoren daran vorbeigekommen sein. Momentan stehen die Aindlinger mit 29 Punkten auf Platz neun, die Gäste klopfen mit vier Punkten weniger auf Platz zwölf aber an. Was für Aindling spricht: Der TSV ist seit sechs Spielen nicht mehr bezwungen worden und die Segel stehen Richtung oberes Tabellenviertel. (joj)

Hollenbach will gegen Rain II endlich wieder gewinnen

Bezirksliga Zu seinem letzten Heimauftritt 2023 empfängt der TSV Hollenbach am heutigen Samstag (Anstoß 14 Uhr) die Reserve des TSV Rain . Hollenbach liegt aktuell nur zwei Punkte vor der Rainer Zweitvertretung, die mit Rang dreizehn den ersten Abstiegsrelegationsplatz einnimmt. Den Krebsbachkickern gelingt es trotz großen Anstrengungen und ansprechenden Leistungen seit Wochen nicht mehr, ein Spiel zu gewinnen. Der letzte Sieg datiert vom 24. September, als der Aufsteiger SSV Glött mit 3:0 bezwungen werden konnte. Der 33-jährige Spielertrainer Daniel Zweckbronner und sein Trainerkollege Christoph Burkhard bleiben dennoch zuversichtlich und glauben an ihre Mannschaft. Angeschlagen ist neben Burkhard (Achillessehne) auch Verteidiger Philipp Baier (Zerrung). Werner Meyer ist nach seiner Roten Karten noch zwei Spiele gesperrt. Damit ist für ihn das Fußballjahr vorzeitig beendet.

Griesbeckerzell spielt zweimal in zwei Wochen gegen Jettingen

In zwei Wochen spielt der SC Griesbeckerzell zweimal gegen Jettingen. Weil das Hinspiel zu Beginn der Saison verlegt wurde, tritt der SCG nun zunächst am Sonntag auswärts in Jettingen an. SCG-Trainer Matthias Kefer erwartet einen starken Gegner. Ein Name dürfte bei den Recherchen zum Gegner relativ schnell fallen: Benedikt Ost. Der 23-jährige Stürmer war vor der Saison aus der Bayernligamannschaft des FC Gundelfingen gekommen und zählt bereits acht Tore nach 15 Spielen. Zusammen mit Mittelfeldkollege Matteo Komm erzielten beide sogar mehr als die Hälfte der Tore des VfR. Zum SCG-Kader: Sowohl Christoph Sturm als auch Nico Ertl sind nicht verfügbar, ob Torwart Florian Hering einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten.

