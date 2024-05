Kreisklasse-Topspiel: Inchenhofen schießt die Sport-Freunde Bachern ab

Der Tabellenführer lässt nichts anbrennen: Im Topspiel gegen den Verfolger aus Bachern setzt der TSV Inchenhofen ein klares Zeichen.

Nichts anbrennen ließ im Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach der Tabellenführer TSV Inchenhofen beim Verfolger Sportfreunde Bachern. Mit einem 5:1-Sieg kehrte die Stammler/Wenczel-Elf nach Hause. „Das war heute eine starke Demonstration, die unsere Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, schwärmte Michael Wenczel. Gegen den unmittelbaren Verfolger ließ man nie einen Zweifel aufkommen, wer die drei Punkte einfahren würde.

46 Zähler hat der TSV nun auf dem Konto und kann am Wochenende beruhigt die Spiele der Konkurrenz verfolgen – da steht für den TSV Inchenhofen das spielfreie Wochenende an. In Bachern legte der Spitzenreiter nach einer halben Stunde richtig los. Binnen zehn Minuten war die Partie klar zu Gunsten der Gäste entschieden: Spielführer Maximilian Heilgemeir traf zur Führung und Tobias Pachaly und Sebastian Pachaly erhöhten zur 3:0-Pausenführung vor 250 Besucher.

TSV Inchenhofen kann mit gutem Gefühl ins spielfreie Wochenende starten

„Das ist einfach unsere Stärke mit der enormen Schnelligkeit unserer Offensivabteilung“, so Wenczel. Und in der Rückwärtsbewegung arbeiten die Inchenhofener konsequent gegen den Ball. Bachern hatte wenig zu bestellen. Nach dem Wechsel schalteten die Gäste dann kurzzeitig ein paar Gänge zurück und die Mühlberger/Stiebel-Elf bemühte sich, aber die Versuche verpufften in der vielbeinigen Abwehrreihe der Gäste.

Torjäger Marco Bergmair erhöhte dann nach einer Stunde auf 4:0 und der 33-jährige Tobias Wieland legte den fünften Treffer obendrauf. Erst kurz vor dem Ende gelang den Gelb-Schwarzen durch Kevin Seifert der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand. „Das war ein Ausrufezeichen unserer Elf, die ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, lobte Michael Wenczel seine Truppe.

