Fußball-Kreisliga

vor 54 Min.

BCA misst sich mit BCA: Das erwartet die Zuschauer in der Kreisliga

Plus In der Kreisliga ist am Wochenende einiges los. In Aichach muss man auf den Torjäger aus Adelzhausen aufpassen. In Friedberg steht das Stadtderby an.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Der Fußball-Kreisliga Ost gehören zwei Vereine an, deren Klubnamen in abgekürzter Form gleichlauten: BCA. Am Sonntag treffen sie aufeinander. Der BC Aichach erwartet um 15 Uhr den BC Adelzhausen. Wer nur auf die Tabelle schaut, der wird die Favoritenrolle ganz klar den Aichachern zuschreiben, die mit 19 Punkten ganz oben stehen. Doch so eindeutig stellt sich die Lage nicht dar.

Affing begrüßt den TSV Pöttmes

Denn Adelzhausen kommt mit der Empfehlung eines 6:0-Heimsieges am vergangenen Sonntag über den TSV Friedberg, verbunden mit nicht weniger als vier Treffern von Dominik Müller, der immer noch und immer wieder als Torgarant gilt.

