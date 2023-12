Handball

Eine Nummer zu groß: Aichacher Handballer scheitern an Torhüter-Hüne

Plus Die Handballteams des TSV Aichach müssen sich dem jeweiligen Spitzenreiter klar geschlagen geben. Wenn ein Torhüter eine Fläche von zwölf Quadratmetern abdeckt.

Klar und deutlich war auf dem Brief ans Christkind der Weihnachtswunsch der Handballabteilung des TSV Aichach nach zwei Heimsiegen zu lesen. Doch irgendwie muss diese Botschaft nicht bei der richtigen Adresse angekommen sein. In Wirklichkeit verloren die Frauen ihr Heimspiel in der Landesliga gegen den TSV Herrsching mit 19:26, ehe die Herren im Topspiel der Bezirksoberliga gegen den TV Gundelfingen gleich mit 21:33 Toren das Nachsehen hatten.

Frauen Nun beenden die Handballer des TSV Aichach das Jahr 2023 mit zwei Heimniederlagen am Stück. Beim 19:26 gegen Herrsching leisteten sie sich einige schwache Minuten; so dauerte es in der ersten Halbzeit knapp sechs Minuten, ehe ihr erstes Tor fiel, im zweiten Abschnitt waren es gar über acht Minuten. Die Gäste traten so auf, wie man es von einem Spitzenreiter erwarten darf, der nach der Pause keine Zweifel mehr am späteren Sieger offen ließ.

