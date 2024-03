Busfahrer übersieht beim Abbiegen 17-jährige Radlerin

Deshalb prallt die Jugendliche, die Vorfahrt hat, bei Hebertshausen in den Bus. Die 17-Jährige wird dabei am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Busfahrer.

Ein Busfahrer hat am Donnerstagmorgen im Gemeindebereich Hebertshausen eine 17-jährige Radfahrerin übersehen. Bei dem Unfall wird die Jugendliche verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Dachau gegen 7.35 Uhr, als der 31-jährige Busfahrer von Hebertshausen in Richtung Dachau unterwegs war. Als er nach rechts in Richtung Prittlbach abbiegen wollte, übersah er die Radlerin. Diese war auf dem Radweg neben der Straße in gleicher Richtung unterwegs und hatte die Einmündung geradeaus überqueren wollen.

Die Jugendliche stieß mit ihrem Fahrrad in die rechte Seite des Busses. Bei dem Unfall erlitt sie eine leichte Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte sie deshalb in das Krankenhaus Dachau. Gegen den Busfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)