Verwirrte Unfallbeteiligte sitzt frühmorgens auf der Straße in Motzenhofen

Rettungssanitäter entdecken eine alkoholisierte 23-Jährige am Sonntag um fünf Uhr. Im Feld bei der Eichkapelle findet sich Auto mit Totalschaden. Es folgt eine große Suchaktion.

Rettungssanitäter in einem zufällig vorbeikommenden Rettungsfahrzeug haben am frühen Sonntagmorgen eine verwirrte und alkoholisierte junge Frau entdeckt, die auf der Ortsdurchfahrt im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen saß. Nach Auskunft der Polizei Aichach wurde die 23-Jährige gegen 5 Uhr sichtlich unter Schock auf der Staatsstraße 2047 angetroffen. Auf Nachfrage gab die leicht verletzte Frau an, dass sie mit einem Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war. Sie konnte aber zunächst keinerlei weitere Angaben über die Art des Unfalles, beziehungsweise über die Anzahl weiterer Beteiligter machen.

Cabrio kommt bei der Eichkapelle von der Straße ab und überschlägt sich

Kurze Zeit darauf entdeckte die Besatzung eines Rettungswagens ein völlig kaputtes Auto im Feld neben der Staatsstraße etwa 300 Meter westlich der Eichkapelle. Die liegt in etwa auf halber Strecke zwischen Oberbernbach (Aichach) und Motzenhofen. Von dort aus ist es in etwa eineinhalb Kilometer bis Motzenhofen, wo die junge Frau gefunden wurde. Laut Polizeibericht ergab sich im Rahmen der Unfallaufnahme, dass das Auto, ein älteres Cabrio, von Aichach kommend auf Höhe der Eichkapelle in der dortigen Kurve aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen ist und sich überschlagen hat.

Polizeihubschrauber und Hunde suchen nach weiteren Insassen des Unfallautos

Weitere Personen waren nicht vor Ort. Es konnte aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich mögliche Insassen des Unfallautos verletzt oder hilflos in der Umgebung befinden. Deshalb wurden ein Polizeihubschrauber, sowie Flächensuchhunde über die Rettungsleitstelle, zur Absuche der Umgebung angefordert. Das blieb ergebnislos. Derzeit sei nur sicher, dass die junge Frau in dem Unfallauto saß und offensichtlich sehr viel Glück hatte, weil sie keine schwereren Verletzungen davon trug. Die Polizei ermittelt, ob sie als Fahrerin infrage kommt, beziehungsweise ob sich noch weitere Insassen im Auto befanden.

Fahrzeug wird von Staatsanwaltschaft sichergestellt

Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Bei der 23-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein zuvor bei ihr durchgeführter freiwilliger Alkotest war laut Polizeibericht positiv. Der Promillewert steht noch nicht fest, weil der Unfallzeitpunkt noch nicht geklärt ist. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hollenbach und Motzenhofen.