Teure Feuerwehrfahrzeuge: Hollenbach plant einen neuen Weg

Plus Mehrere Feuerwehren der Gemeinde Hollenbach brauchen neue Fahrzeuge. Doch die sind teuer. Der Bürgermeister hat einen Vorschlag, wie es günstiger gehen kann.

Von Johann Eibl

Steht in einer Gemeinde der Kauf eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr an, so ist diese Investition stets mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden. Sechsstellige Beträge sind da die Norm. Um die Kosten ein wenig freundlicher zu gestalten, gehen nun zwei Gemeinden gemeinsame Wege. Hollenbach und Pöttmes planen in diesem Bereich eine Zusammenarbeit.

Mit dem Thema befasste sich am Donnerstag der Hollenbacher Gemeinderat. Er erklärte sich mit dem Vorschlag von Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler einverstanden. Er brachte die Kooperation mit Pöttmes ins Spiel, um günstigere Preise erzielen können. Diesmal ging es nur um das grundsätzliche Vorgehen. Vor dem Kauf eines Fahrzeugs wird das Gremium, in dem diesmal Michael Haas, Maria Hofreiter und Bernhard Steger entschuldigt fehlten, befragt und um entsprechende Beschlüsse gebeten.

