Inchenhofen

Auf dem Prüfstand: Wie fit ist Inchenhofen? Und was fehlt?

Auch in Inchenhofen ist Wohnraum gefragt. Wie lässt sich das Flächenpotenzial im Zentrum erschließen? Um diese Frage geht es derzeit in Inchenhofen.

Plus Dem Gemeinderat wird das Ergebnis des Vitalitätschecks präsentiert. Vieles passt schon, etwa das Dorfleben. Doch an manchen Stellen hapert's noch.

Von Gerlinde Drexler

Das dörfliche Leben ist intakt, der Ortskern von Inchenhofen mit Gaststätten und einigen Läden belebt. Vieles passt also schon in Leahad. Doch es gibt auch noch einiges, das die Menschen in der Marktgemeinde vermissen oder wo Verbesserungspotenzial vorhanden sind. Das hat der Vitalitätscheck ergeben, den das Büro Brugger Landschaftsarchitekten im Auftrag der Gemeinde durchgeführt hat. In der Sitzung am Mittwoch diskutierte der Gemeinderat die Ergebnisse und das weitere Vorgehen.

Bürgermeister Toni Schoder informierte über die Inhalte der Sitzung auf Nachfrage. Demnach hatte Landschaftsarchitekt Felix Brugger mit dem Vitalitätscheck einen umfassenden Blick auf die Gemeinde geworfen. Das reichte vom Erhalt des Roßmooses als Lebensraum und lokale Besonderheit über den Ausbau und die Verknüpfung der Radwege bis hin zu künftigen Herausforderungen im Umgang mit dem Klimawandel und einem optimierten Ressourcenmanagement.

