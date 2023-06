Inchenhofen

Briefwähler stellen in Inchenhofen die Mehrheit

In Inchenhofen nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit zur Briefwahl.

Plus Bei der Kommunalwahl nutzen über 1000 Wahlberechtigte die Briefwahl. Sind es zu viele Wahllokale? So entscheidet der Gemeinderat.

Von Gerlinde Drexler

Nur rund 400 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Inchenhofen gingen bei der Kommunalwahl 2020 direkt ins Wahllokal. Über 1000 der insgesamt 2100 Stimmberechtigten nutzten damals die Briefwahl. Bürgermeister Toni Schoder spielte deshalb zunächst mit dem Gedanken, die Zahl der Wahllokale bei der Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober zu reduzieren.

Bei der Kommunalwahl hatten jeweils 100 Personen die Wahllokale im Pfarrhof in Inchenhofen und Sainbach genutzt. Schoder hatte deshalb überlegt, statt in den beiden Pfarrhöfen ein Wahllokal im neuen und barrierefreien Feuerwehrhaus einzurichten. Weil viele gewohnheitsgemäß jedoch nach dem Kirchbesuch zum Wählen gehen, ließ er den Gedanken aber wieder fallen. Er wolle doch die alte Regelung beibehalten, teilte der Bürgermeister dem Gemeinderat am Dienstag mit.

