Karl Metzger ist nun Altbürgermeister und Ehrenbürger von Inchenhofen

Plus Bei einer Feier wird Karl Metzger die Urkunde als Altbürgermeister und Ehrenbürger des Marktes Inchenhofen überreicht. Rund 60 Weggefährten sind dabei.

Insgesamt 30 Jahre lang, davon 24 als Bürgermeister, war Karl Metzger in der Inchenhofener Kommunalpolitik aktiv. Nun erhielt der 74-Jährige dafür in einem Festakt die Ehrenbezeichnung Altbürgermeister. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um den Markt ernannte Bürgermeister Toni Schoder seinen Vorgänger außerdem zum Ehrenbürger der Gemeinde.

Die Feier fand am Freitagabend im Voglbräu-Chalet in Inchenhofen statt. Etwa 60 Angehörige, Gemeinderatsmitglieder und Weggefährten Metzgers waren dazu gekommen.

