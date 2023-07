Inchenhofen

Kinder erzählen in Bildern Jesu Geschichte von Palmsonntag bis Pfingsten

Plus Initiiert hat das Buchprojekt der Religionslehrer George Banzer, der auch an der Grundschule in Inchenhofen unterrichtet. Mit dem Buch will er auch wachrütteln.

Von Gerlinde Drexler

Vor rund sieben Jahren malten Inchenhofener Grundschülerinnen und -schüler für das Kunstbuch "Mit Kinderaugen den Glauben sehen" ihre Interpretation von religiösen Themen. Initiator des Projektes war George Banzer, Religionslehrer an der Grundschule. Jetzt hat der 62-Jährige zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Stengelheim (Gemeinde Königsmoos) im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen ein neues Buch herausgebracht. Unter dem Titel "Jesus Zebaoth – König im Himmel und auf Erden" erzählt es die Geschichte Jesus. Banzer will mit dem Buch aber auch wachrütteln.

Inchenhofen: Grundschüler malen Bilder zu Texten aus dem Evangelium

Für sein Buch hat er den Zeitraum vom Einzug Jesus in Jerusalem am Palmsonntag bis Christi Himmelfahrt, also Pfingsten, ausgewählt. Banzer erzählt: "Ich habe die vier Evangelien durchgelesen und dann versucht, einen roten Faden zu finden." Herausgekommen ist eine Collage aus zusammengewürfelten Bibeltexten, die sowohl aus den Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes stammen. Die einzelnen Textpassagen gab er den Viertklässlern der Grundschule Stengelheim mit. Banzer ist stolz darauf, dass sein Kunstbuch ein ökumenisches Projekt ist, denn die 35 Schülerinnen und Schüler, die die Texte daheim nach ihren eigenen Vorstellungen illustrierten, waren sowohl katholisch als auch evangelisch oder Ethikkinder.

