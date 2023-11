Ministerpräsident Söder kommt am Sonntag doch nicht zum Leonhardiritt

Wegen des geplanten Asylgipfels von Bund und Länder am kommenden Montag sagt Markus Söder seine Teilnahme in Inchenhofen ab und schickt stattdessen eine Vertretung.

Bereits im März hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seine Teilnahme am diesjährigen Leonhardiritt in Inchenhofen zugesagt. Am Freitagnachmittag ist nun aber die kurzfristige Absage bei den Organisatoren eingetrudelt. Laut Hans Schweizer, dem Vorsitzenden des Leonhardikomitees, könne der Ministerpräsident aufgrund notwendiger Vorbereitungen für den geplanten Asylgipfel von Bund und Länder am kommenden Montag nicht kommen.

Markus Söder sagt Teilnahme wegen Flüchtlingsgipfel ab

Stattdessen wird Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Söder in Inchenhofen vertreten. "Das ist jetzt so", sagt Schweizer auf Nachfrage. Es sei eine angemessene Vertretung. "Da sind wir zufrieden." Ohnehin seien Politikerbesuche zwar eine große Wertschätzung, aber nicht der Kern der Veranstaltung. "Es geht um unseren Glauben und die Religion."

Florian Herrmann (CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei, vertritt Ministerpräsident Markus Söder beim Leonhardiritt in Inchenhofen. Foto: Matthias Balk, dpa

Hohen Besuch gibt es dennoch am kommenden Sonntag: Bischof Bertram Meier wird das Pontifikalamt am Sonntagmorgen in der Wallfahrtskirche zelebrieren und nimmt auch am Leonhardiritt teil, der um 13.30 Uhr beginnt und den Höhepunkt der Festlichkeiten am Wochenende bildet.