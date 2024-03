15-jähriger Radler wird bei einem Unfall schwer verletzt

Der 15-Jährige fährt von einem Feldweg aus über die Münchner Straße in Karlsfeld. Dabei erfasst ihn eine 26-Jährige mit ihrem Auto. Der Jugendliche stürzt.

Schwere Verletzungen hat ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochabend in Karlsfeld erlitten.

Wie die Polizei Dachau mitteilt, war der Jugendliche kurz nach 18.30 Uhr mit dem Rad auf einem Feldweg vom Karlsfelder See in Richtung Rothschwaige unterwegs. Er überquerte die Münchner Straße laut Polizei, ohne anzuhalten geradeaus in Richtung Waldstraße. Dabei erfasste ein aus Richtung Dachau kommendes Auto den 15-Jährigen frontal.

