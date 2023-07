Affing ist nicht auf die Augsburger Realschüler angewiesen

Plus Die Realschule in Bergen ist zu Recht beliebt bei Augsburger Jugendlichen. Für sie baut die Stadt nun eine neue Schule – eine gute Nachricht für Aichach-Friedberg.

Wissen Sie, was eine Wanderklasse ist? Das ist keine Klasse, die einen Wandertag unternimmt, sondern eine ohne Zuhause. Ihre Schülerinnen und Schüler müssen je nach Stundenplan von einem Raum zum nächsten wandern. An Augsburger Realschulen ist das an der Tagesordnung. Vier Wanderklassen gab es zuletzt an der Bertolt-Brecht-Realschule. Das ist wenig spaßig für alle Beteiligten. An der Realschule Affing gibt es nur äußerst selten einmal eine Wanderklasse. Und die Räume sind wie neu. Es ist wirklich kein Wunder, dass die Schule im Affinger Ortsteil Bergen beliebt ist bei Jugendlichen aus Augsburg.

Die Realschule Affing wird zu 30 Prozent von Schülerinnen und Schülern aus Augsburg besucht. Dort wird nun eine neue Realschule gebaut. Das hat Folgen für Affing. Foto: Lara Voelter (Archivbild)

Die Wurzeln der Affinger Schule liegen in Augsburg. Sie startete 2010 in der ehemaligen Grundschule in Bergen als Außenstelle der Brecht-Realschule. Selbstverständlich wurden Augsburger Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Von Anfang an war auch der Andrang groß, die Dreizügigkeit bald Fakt. 2012 wurde die Realschule selbstständig, der Landkreis Aichach-Friedberg übernahm die Trägerschaft, renovierte, erweiterte und baute mit der Gemeinde Affing eine neue Turnhalle. Die neue Realschule ist eine Erfolgsgeschichte.

