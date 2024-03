Kommentar

vor 33 Min.

Die Psychiatrische Tagesklinik ist wichtiger denn je

Plus Dass die erhoffte Psychiatrische Tagesklinik in Aichach nicht kommt, ist mehr als traurig. Der Bedarf ist da und deshalb müssen auch Hürden überwunden werden.

Von Evelin Grauer

Dass die Psychiatrische Tagesklinik in Aichach nicht kommt, ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich über Jahrzehnte politisch und ehrenamtlich dafür eingesetzt haben. Das Aus ist deshalb so traurig, weil der Bedarf im Landkreis Aichach-Friedberg mehr als gegeben ist. Das zeigt auch die starke Auslastung der Psychiatrischen Institutsambulanz, die es seit 2020 in Aichach gibt. Sie ist eine erste Anlaufstelle bei psychischen Problemen.

Fürsprecher sollten noch einmal alle Argumente vorbringen

Tagsüber finden Betroffene in einer Tagesklinik Halt und Hilfe. Die Hemmschwelle, eine derartige Klinik aufzusuchen, ist umso kleiner, je näher und unkomplizierter die Einrichtung ist. Schade, dass dieses Angebot im Landkreis weiter fehlen wird. Dabei nehmen psychische Erkrankungen immer mehr zu, nicht zuletzt als Folge der Corona-Krise, hoher Belastungen am Arbeitsplatz und Kriegsängste.

