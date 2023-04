Große Erwartungen an Hochschul-Außenstelle in Aichach

Plus Das geplante Technologietransferzentrum in Aichach soll Wissenschaft und örtliche Betriebe im Bauwesen enger vernetzen. Beide Seiten könnten davon profitieren.

"Guter Anfang", "tolle Sache", "Riesenchance" - die ersten Reaktionen auf die Zusage für ein Technologietransferzentrum (TTZ) in Aichach sind optimistisch bis begeistert. In der Tat kann die neue Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg mit dem Schwerpunkt "Digitales und nachhaltiges Planen und Fertigen im Bauwesen" den Wirtschaftsstandort Aichach und den Landkreis voranbringen.

Die thematische Ausrichtung passt: Die digitale Transformation ist - wie in vielen anderen Branchen auch - im Bauwesen ein brandaktuelles Thema. Ebenso wie die zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeit. Was Innovationen im Bauwesen anbelangt, ist bereits viel Kompetenz bei örtlichen Betrieben vorhanden. Sie enger mit der Wissenschaft zu verzahnen, mit zukünftigen Fachkräften zu vernetzen und gemeinsam praxisorientiert zu forschen, ist sicher sinnvoll. Zumal viele mittelständische Betriebe diese Forschung im Gegensatz zu großen Konzernen gar nicht leisten können.