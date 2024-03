Medizinische Versorgung muss wohnortnah bleiben

Plus Das Zentrum für Allgemeinmedizin in Aichach wird Medizinisches Versorgungszentrum. Das kann man kritisch sehen. Für Arztpraxen werden aber Lösungen gebraucht.

Es gilt für Krankenhäuser, aber noch mehr für Hausärzte: Es ist wichtig, dass sie im Fall des Falles nah und gut erreichbar sind und zeitnah Termine anbieten können. Immer öfter haben Hausärztinnen und -ärzte aber Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der ihre Praxis weiterführt. Dass eine junge Medizinerin sich allein selbstständig macht wie Dr. Andrea Kern im vergangenen Jahr in Sielenbach wird wohl eine Ausnahme bleiben.

Einen Vorwurf kann dem Medizinernachwuchs niemand machen. Nicht jeder, der gerne Patienten helfen will, will auch Unternehmer sein. Das gehört aber bei einer eigenen Praxis dazu – samt der damit verbundenen nichtmedizinischen Arbeit. Und weil auch Mediziner Familien gründen, müssen für sie Familie und Beruf vereinbar sein. Deshalb arbeiten Mediziner heute lieber angestellt. Dieser Trend lässt sich nicht aufhalten.