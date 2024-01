Küchenbrand in Kühbach: Feuerwehr rettet Bewohner aus Obergeschoss

Auf der Herdplatte gerät erhitztes Fett in Brand. Bald steht das Erdgeschoss in Flammen. Zwei Personen sind im Obergeschoss eingeschlossen.

Ein Küchenbrand hat am Dienstagabend in Kühbach für erhebliche Aufregung gesorgt. Dieser war im Erdgeschoss eines Zweiparteienhauses entstanden und brachte die Bewohner im Obergeschoss in Bedrängnis. Denn diese waren im Obergeschoss eingeschlossen. Den Einsatzkräften der Feuerwehren gelang es, Schlimmes zu verhindern.

Der Brand war laut Polizei gegen 20 Uhr in dem Gebäude in der Lerchenstraße entstanden. In der Küche der Erdgeschosswohnung war erhitztes Fett auf einer Herdplatte in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Hängeschränke über und breitete sich rasch in der Küche aus.

Die Feuerwehren verhindern, dass der Brand auf weitere Räume übergreift

Den Feuerwehren war der Brand laut Mitteilung der Aichacher Wehr um 20.12 Uhr gemeldet worden. Auch hieß es, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden. Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmierte deshalb die Feuerwehren Kühbach, Gachenbach und Aichach. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Erdgeschoss in Vollbrand. Das berichtete Michael Greifenegger von der Aichacher Feuerwehr. Das Ehepaar im Obergeschoss konnte seine Wohnung nicht mehr verlassen, weil das Treppenhaus verraucht war.

Drei Feuerwehren rückten am Dienstagabend zu einem Küchenbrand nach Kühbach aus. Sie löschten die Flammen. Sie verursachten einen erheblichen Schaden an der Fassade des Hauses. Foto: Philipp Zucht, Feuerwehr Aichach

Laut Greifenegger gelang es der Feuerwehr Kühbach, die beiden Bewohner mit Steckleitern aus ihrer Wohnung zu retten. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich selbst ins Freie retten.

Den Einsatzkräften es, das Feuer zu löschen. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Die Aichacher Feuerwehr unterstützte die Arbeiten laut Greifenegger mit Atemschutzgeräteträgern. Mithilfe von Drucklüftern wurde das Gebäude von Brandgasen gereinigt.

Laut Polizei konnte eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Zimmer verhindert werden. Trotzdem verursachte der Brand in der betroffenen Wohnung und an der Fassade einen erheblichen Gebäude- und Rußschaden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung und das Ehepaar im Obergeschoss brachte der Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Es bestand Verdacht auf Rauchgasvergiftung. (jca)