Marienkapelle in Rettenbach feiert ihr 30. Weihejubiläum

Links auf einer kleinen Anhöhe am Ortsausgang von Rettenbach (Kühbach) in Richtung Schnellmannskreuth (Pöttmes) steht seit 30 Jahren die Marienkapelle.

Von Monika Walter

Die Marienkapelle im Kühbacher Ortsteil Rettenbach feiert ihr 30. Weihejubiläum. Die Fliese am Boden im Inneren dokumentiert die Grundsteinlegung für eine Marienkapelle am 31. März 1991. Diese wurde errichtet, um künftig ein geeigneter Zielpunkt für Prozessionen zu sein. An Maria Himmelfahrt im Jahr 1992 wurde die Kapelle am Ortsausgang nach Schnellmannskreuth ( Pöttmes) offiziell eingeweiht.

