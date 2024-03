Kühbach

vor 18 Min.

Unterbernbacher interessieren sich für Ergebnisse der Verkehrsmessung

Plus Zu Beginn des Jahres stand die Topobox in dem Kühbacher Ortsteil. Bei der Bürgerversammlung berichtet der Bürgermeister über die Auswertung.

Von Gerlinde Drexler

Über lautstarkes Arbeiten bis weit nach Mitternacht in einer Halle bei Radersdorf (Markt Kühbach) beschwerte sich ein Anwohner bei der Bürgerversammlung im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Die rund 50 Besucherinnen und Besucher der Versammlung interessierten sich auch für die Ergebnisse der Topobox, die Anfang des Jahres zur Verkehrsmessung in dem Ortsteil aufgestellt gewesen war.

Die Halle gegenüber dem Bahngleis in Radersdorf sei noch immer nicht eingegrünt, sagte Alexander Schmalzel und wollte wissen, wann der Begrünungsplan vollzogen wird. Derzeit werde der Grünstreifen als Stell- und Lagerfläche genutzt, berichtete er. Der Bauherr habe ein Jahr Zeit, um die Begrünung durchzuführen, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. In diesem Fall sei der Bauherr bereits mehrfach daran erinnert worden. Der Bürgermeister: „Letztendlich ist die Ausführung vom Landratsamt einzufordern.“ Da in der Halle oft bis nach Mitternacht und sogar an Sonn- und Feiertagen lautstark gearbeitet wird, wollte Schmalzel wissen, welche Arbeitszeiten und Lautstärken einzuhalten sind. Bei Ruhestörungen dieser Art seien die Polizei oder der Immissionsschutz am Landratsamt zuständig, antwortete Kerscher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

