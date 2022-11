Wann kommt der zweite Supermarkt für Kühbach?

Neben dem Netto-Markt an der Paarer Straße soll ein weiterer Lebensmittelmarkt entstehen. Dafür ist ein Bebauungsplan nötig. Noch gibt es Fragezeichen.

Neben dem Netto-Markt an der Paarer Straße in Kühbach soll ein weiterer Supermarkt entstehen. Die Rede ist von einem Edeka-Markt. Geplant ist ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern und einem 100 Quadratmeter großen Backshop.

Den zusätzlichen Lebensmittelmarkt hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung im Mai 2021 grundsätzlich begrüßt. Er hatte sich aber daran gestört, dass zusätzlich 85 Stellplätze geschaffen werden sollen. Stattdessen wäre dem Gemeinderat ein gemeinsamer Parkplatz der beiden Märkte lieber gewesen. Noch ist offen, wie es mit den Plänen weitergeht.

Die Anregungen des Gemeinderates sollten in die Änderung des Flächennutzungsplans und in den Bebauungsplan für den Lebensmittelmarkt eingearbeitet werden, hatte der Beschluss im Mai gelautet. Das ist nötig, um das Projekt realisieren zu können. Etwa 7200 Quadratmeter groß ist das Grundstück, auf dem der Lebensmittelmarkt gebaut werden soll. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Karlheinz Kerscher über den aktuellen Stand. Viel hatte er nicht zu erzählen. Bis dato würden der Gemeinde noch keine geänderten Pläne vorliegen, erklärte Kerscher.

Ebenfalls auf der Tagesordnung standen diese Themen:

Förderung Kanalsanierung Die Gemeinde stellt für die Baumaßnahme Kanalerneuerung Schrobenhausener Straße einen Antrag auf Härtefallförderung. Das ist möglich, weil die Kommune in den vergangenen Jahren schon eine große Menge an Kanalbaumaßnahmen durchgeführt hat.

Zwei Stellvertreter Für den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Haslangkreit können ab Januar 2023 zwei Stellvertreter gewählt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Wunsch der Kreiter Wehr zu.

Personal aufstocken In der Verwaltungsgemeinschaft gibt es zwei neue Halbtagsstellen. Die VG stellt einen Betreuer für kommunale Liegenschaften ein und eine Mitarbeiterin, die sich in der Verwaltung um "alles, was das Kind betrifft", kümmert, teilte der Bürgermeister mit.

Antrag auf Austragshäusl In der Rosenstraße soll eine Wohnung, ein sogenanntes Gesindehaus, also ein Austragshäusl, gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte einer Befreiung von der festgesetzten Baugrenze zu.

Adventsmarkt Am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, findet der Adventsmarkt statt. Für die Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Angebot. An beiden Tagen wird der Kühbacher Musikverein spielen und auch der Nikolaus wird vorbeischauen.