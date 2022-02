Pater Joseph Arackaparambil stirbt im Alter von 79 Jahren

Plus Viele Jahre übernahm Pater Joseph Arackaparambil die Urlaubsvertretungen in der Pfarreiengemeinschaft Kühbach. Nun ist der beliebte Pater gestorben.

Von 1980 bis 1988 war Pater Joseph Arackaparambil CST Pfarrer der Heilig-Kreuz-Pfarrei Weilach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen), damals mit den Filialen St. Georg Gachenbach, Heiligste Dreifaltigkeit Peutenhausen und Sankt Maria Oberschönbach mit damals insgesamt 1900 Katholiken. Viele Jahre übernahm er außerdem die Urlaubsvertretung in der Pfarreiengemeinschaft Kühbach. Nun ist Pater Joseph Arackaparambil im Alter von 79 Jahren in seiner indischen Heimat gestorben.