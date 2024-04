Unfall: Motorradfahrer (42) wird bei Kühnhausen schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht den Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Rettungshubschrauber bringt den Verletzten ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall hat am Samstag ein 42-jähriger Motorradfahrer zwischen Kühnhausen und Reicherstein ( Pöttmes) schwere Verletzungen erlitten. Den Unfall hatte ein 46-jähriger Autofahrer durch einen Fehler ausgelöst.

Der Motorradfahrer war gegen 17.30 Uhr von Kühnhausen in Richtung Reicherstein unterwegs. Dabei nahm ihm der 46-jährige Autofahrer, der von Weidorf in Richtung Echsheim unterwegs war an der Kreuzung der beiden Straßen die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 42-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Er erlitt dabei mehrere Frakturen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach Ingolstadt ins Krankenhaus.

Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon, die vor Ort behandelt werden konnten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. (AZ)