Zwei Männer landen in der Psychiatrie

Ein 33-Jähriger verhält sich aggressiv und verletzt sich selbst, ein 29-Jähriger fühlt sich verfolgt und meldet "Schüsse" an der Autobahn bei Odelzhausen.

In psychischem Ausnahmezustand befanden sich zwei Männer am Wochenende im Landkreis Dachau. Beide wurden laut Dachauer Polizei in die Psychiatrie gebracht.

Am Samstag, gegen 14 Uhr, meldete eine 50-jährige Frau, dass sie am Bahnhof Niederroth gerade von einem jungen Mann sehr aggressiv angesprochen worden war, der von ihr Geld gefordert hätte. Sie gab ihm jedoch nichts, woraufhin dieser weglief und mit der S-Bahn in Richtung Dachau fuhr. Die Frau erklärte laut Polizei außerdem, dass der Mann schon in der vergangenen Woche aufgefallen sei, als er in Markt Indersdorf mit seiner Hand virtuell auf mehrere Autofahrer „schoss“.

Auf der Inspektion gerät der Mann völlig außer sich

Am Bahnhof Dachau konnte der Mann von einer Streifenbesatzung gestellt werden, so die Polizei Er habe sich hierbei erneut äußerst aggressiv und psychisch auffällig verhalten. Schließlich wurde er zur Polizeiinspektion Dachau gebracht, wo ein Team des psychiatrischen Krisendienstes hinzugezogen wurde. Im Gespräch mit dem Krisendienst geriet der 33-jährige Mann plötzlich völlig außer sich und schlug sich selbst mehrmals massiv gegen seinen Kopf, wodurch er eine blutende Platzwunde erlitt, so die Polizei weiter. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann schließlich in die Psychiatrie eingewiesen.

Eine regelrechte „Räuberpistole“ hat ein 29-Jähriger der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr aufgetischt. Der Mann rief über Notruf bei der Polizei an und teilte mit, dass er mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs gewesen sei und an der Ausfahrt Odelzhausen jemand auf ihn geschossen hätte. Im weiteren Verlauf des Notrufs rief der Mann immer wieder um Hilfe, konnte aber nicht genau angeben, wo er sich befindet, so die Polizei.

29-Jähriger irrt bei Odelzhausen barfuß umher

Neben der Dachau Polizei machten sich aufgrund der Mitteilung auch mehrere Fahrzeuge der Fürstenfeldbrucker Polizei und Verkehrspolizei auf die Suche nach dem Mann, bis dieser nach einer Stunde in der Nähe von Odelzhausen aufgefunden werden konnte. Der Mann war trotz der Kälte barfuß unterwegs, sein Auto konnte nicht gefunden werden. Er befand sich laut Polizei ganz offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und fühlte sich von allen Seiten verfolgt.

Bereits am Vormittag war der 29-jährige in Fürstenfeldbruck aufgefallen, als er den Raub seiner Schuhe anzeigen wollte und sich dabei schon äußerst seltsam verhielt. Auch dieser 29-jährige musste von der Polizei in die Psychiatrie eingewiesen werden. (bac)