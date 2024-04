E-Scooter brennt in Langenmosen – 20-Jähriger springt ab

Der Akku eines E-Scooters beginnt während der Fahrt zu brennen. Die Brandursache ist laut Polizei unbekannt. Der Scooter hat einen Totalschaden.

Ein E-Scooter hat am Freitag in Langenmosen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer blieb laut Polizeibericht aber unverletzt. Der 20-Jährige fuhr am Nachmittag in einem Innenhof mit dem E-Scooter. Der fing während der Fahrt am Akku plötzlich Feuer. Der junge Mann konnte rechtzeitig abspringen. Die Freiwillige Feuerwehr Langenmosen löschte den Scooter schnell. Die genaue Brandursache ist laut Auskunft der Polizeiinspektion Schrobenhausen bislang unklar. Am E-Scooter entstand ein Totalschaden. (cli)