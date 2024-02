Lastwagenfahrer nimmt Auto bei Markt Indersdorf die Vorfahrt

Der 41-jährige Lastwagenfahrer verursacht einen Zusammenstoß auf der Kreisstraße. Das Auto überschlägt sich bei dem Unfall. Dessen Fahrerin wird verletzt.

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch aufgrund eines Vorfahrtfehlers einen Zusammenstoß mit einem Auto verursacht. Bei dem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Markt Indersdorf und Großinzemoos gab es eine Leichtverletzte.

Laut Polizei Dachau war eine 50-jährige Frau gegen 9 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Großinzemoos unterwegs. Zeitgleich bog ein 41-Jähriger mit seinem Lastwagen im Bereich Straßbach aus einem Grundstück nach links in die Kreisstraße ein. Das vorfahrtberechtigte Auto prallte in den Lastwagen, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden an ihrem Auto wird auf etwa 15.000 Euro, am Lastwagen auf rund 1000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)