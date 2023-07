Entscheidung zur Westumfahrung dauert: Woran es noch hapert

Plus Ist die Westumfahrung Mühlhausen genehmigungsfähig? Ein Beschluss der Regierung von Schwaben dazu verzögert sich weiter. Das hat mehrere Gründe.

Wie schön es sein könnte, wenn nur wenig Verkehr brummt, das dürfen Menschen in Teilen von Mühlhausen nächste Woche erleben. Dann wird die Straße zwischen Flughafen und Ortsbeginn wegen Sanierungsarbeiten gesperrt und großräumig umgeleitet. Im Ort wird deshalb zumindest bis zur Einmündung der Staatsstraße aus Richtung Rehling viel weniger los sein. Das dürfte die Sehnsucht nach der Westumfahrung verstärken. Doch eine Entscheidung, ob das umstrittene Straßenbauprojekt genehmigungsfähig ist, verzögert sich weiter.

Die Regierung von Schwaben ist für die Entscheidung im Rahmen des sogenannten Planfeststellungsverfahrens zuständig. Sie vermeldete auf Anfrage unserer Redaktion am Freitag zumindest einen kleinen Fortschritt. Seit dieser Woche liegen nach Auskunft von Pressesprecher Karl-Heinz Meyer "alle ausstehenden Unterlagen" in dem Verfahren vor. Trotzdem sind weitere Prüfungen nötig.