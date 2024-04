Nach Maibaum-Absturz: In Mühlhausen heißt das Motto "jetzt erst recht"

Plus 2023 fällt der Maibaum beim Aufstellen krachend zu Boden. Der Burschen- und Madlverein lässt sich davon nicht unterkriegen. Und er geht auf Nummer sicher.

In der Halle surrt und heult es laut. Späne fallen zu Boden, Staub steigt auf. Vier Mann bearbeiten mit Hobel- und Schleifmaschinen sorgfältig das letzte Viertel des neuen Maibaums. Für den Burschen- und Madlverein Mühlhausen ( Affing) ist es ein ganz besonderer Baum. Denn der Vorgänger-Maibaum ist im vergangenen Jahr beim Aufstellen abgestürzt und zerbrochen. Von dem Unglück haben sich die jungen Leute nicht unterkriegen lassen. Ihr Motto lautet: "Jetzt erst recht."

Mühlhausen, 1. Mai 2023, circa 11.30 Uhr: Ein Kran hat den Baum zu zwei Dritteln in die Höhe gehievt. Plötzlich löst sich der Stamm und kracht zu Boden. Nach einem Riesenschreck stellt sich auch Erleichterung ein: Niemand ist zu Schaden gekommen – nur der Baum. Die 30 Meter lange Pracht liegt zerbrochen auf der Erde, Schilder sind verbogen. Der Vorfall wirft trotz des glimpflichen Ausgangs die Frage auf: Wer haftet, wenn beim Maibaumaufstellen etwas passiert?