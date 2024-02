Obergriesbach

vor 31 Min.

Gemeinderat Obergriesbachvergibt Auftrag für Ausbau der Brunnenstraße

In der Brunnenstraße und in der Zeller Straße (im Bild) in Obergriesbach beginnen bald Arbeiten am Kanal und an den Wasserleitungen.

Plus Die Brunnenstraße und die Zellerstraße in Obergriesbach werden ausgebaut. Im Gemeinderat geht es außerdem erneut um ein Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße.

Von Stefanie Brand

Binnen einer halben Stunde hatten die Gemeinderäte die Agenda der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Obergriesbach durchgearbeitet. Dabei fielen drei Beschlüsse, wie Daniel Schulz, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, auf Rückfrage berichtet. Schulz vertritt aktuell den amtierten Ersten Bürgermeister, Jürgen Hörmann, der sich aus gesundheitlichen Gründen derzeit eine Auszeit nimmt. Unter anderem ging es um den Straßenbau in der Brunnenstraße.

In der Sitzung setzte sich das Gremium mit einer Bauvoranfrage für die Schloßstraße auseinander, die ihnen nicht neu war. Bereits im Mai 2023 hatte das Gremium das gemeindliche Einvernehmen verweigert. Auch die Prüfung des Landratsamtes ergab, dass die Voranfrage nicht genehmigungsfähig sei. Der Antragsteller legte im vergangenen Jahr eine Planung für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit fünf Einzelgaragen und sieben Stellplätzen vor. Im August justierte er nach, veränderte Firsthöhe, Dachform und Dachneigung. Aus Sicht des Landratsamtes wird durch die Umplanung nun eine Verbesserung erreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen