Petersdorf

12:00 Uhr

Viele Petersdorfer Ortsteile können mit Glasfaser versorgt werden

Dieses Symbolbild zeigt Glasfaserkabel an einem Verteilerkasten in einem Neubaugebiet. Auch in Petersdorf können mehr Bürger mit einem Anschluss rechnen.

Plus Die Gemeinde Petersdorf kann als Kommune mit besonderem Handlungsbedarf mit einer hohen Förderung für den Breitbandausbau rechnen. Rund 270.000 Euro müsste sie beisteuern.

Von Stefanie Brand

In der Gemeinde Petersdorf stehen die Zeichen auf Grün für schnelleres Internet. Ein Großteil der Ortsteile kann im Zuge des Breitbandausbaus nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie mit Glasfaser versorgt werden. Für den Ausbau in Teilen von Axtbrunn und Willprechtszell muss ein anderes Förderprogramm auf Bundesebene herhalten. Diese grobe Stoßrichtung unterbreitete Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern am Montagabend dem Gemeinderatsgremium in Petersdorf. Der finale Beschluss, der auch die Details der Ausschreibung festlegen wird, soll in der Sitzung im März fallen.

