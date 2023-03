Was bei der Bürgermeisterwahl in Petersdorf wichtig ist

In einer Woche wird in Petersdorf wieder der Bürgermeister gewählt. In der Verwaltungsgemeinschaft Aindling ist alles für den Wahlsonntag bereit.

In einer Woche ist in Petersdorf Bürgermeisterwahl. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling sei alles für den Wahlsonntag am 12. März vorbereitet, teilt Ruth Alt, die stellvertretende Wahlleiterin, auf Rückfrage mit.

Im Gemeindegebiet gibt es zwei Wahllokale: das Gemeindezentrum in der Aichacher Straße 1 in Petersdorf und die Grundschule in der Schulstraße 20 in Willprechtszell. Beide Wahllokale haben am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aus den Wahllokalen gibt es eine telefonische Schnellmeldung an die Wahlzentrale, die sich in der Verwaltungsgemeinschaft in Aindling befindet. Wenn die Wahllokale schließen, werden die Wahlzettel aus den Wahllokalen in die Verwaltungsgemeinschaft gebracht. Dort sollte bis um 19 Uhr das Wahlergebnis verkündet werden können, schätzt die stellvertretende Wahlleiterin.

Auf dem Wahlzettel in Petersdorf steht nur ein Name

Grundsätzlich haben die Wahlberechtigen die Möglichkeit, auf ihrem Wahlzettel den Bürgermeisterkandidaten der GPP (Gemeinsam Pro Petersdorf), Dietrich Binder, anzukreuzen. Auf dem Wahlzettel wird nur sein Name stehen. Die Wählerinnen und Wähler können aber auch eine andere gewünschte, wählbare Person vorschlagen. Diese Person müsste mit Vor- und Nachnamen und im besten Fall sogar noch zusätzlich mit Adresse und Beruf auf den Wahlzettel geschrieben werden, damit sie eindeutig identifiziert werden kann. Wahlzettel mit erfundenen Namen gelten als ungültig. Für den Wahlausgang werden einzelne Vorschläge hingegen kaum von Gewicht sein. Erreicht Dietrich Binder 50 Prozent der gültigen Stimmen, gewinne er die Wahl, erklärt Ruth Alt.

Wer am Wahlsonntag kein Wahllokal aufsuchen kann oder möchte, hat die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu bekommen. Etwa 160 Briefwahlunterlagen seien bereits beantragt worden, erklärt die stellvertretende Wahlleiterin und ergänzt: Noch bis zum 10. März um 15 Uhr ist es möglich, Briefwahlunterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft in Aindling abzuholen. Auch für diese Stimmen, die per Briefwahl eingehen, gilt: Diese Unterlagen müssen bis Sonntag, 12. März, um 18 Uhr im Briefkasten in der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben werden.