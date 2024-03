Autos stoßen zusammen: Zwei Frauen und ein Kind werden verletzt

Eine 72-jährige Autofahrerin missachtet laut Polizei die Vorfahrt einer 37-Jährigen. Beide Wagen stoßen zusammen. Die zwei Frauen und ein achtjähriges Kind werden verletzt.

Zwei Autos sind in Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der Unfall am Samstag gegen 8.30 Uhr. Eine 72-Jährige war mit ihrem Seat auf der Ortsverbindungsstraße von Oberumbach in Richtung Pfaffenhofen an der Glonn unterwegs. An der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße Unterumbach-Pfaffenhofen bog sie nach links in Richtung Unterumbach ab.

Nach Polizeiangaben missachtete sie dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 37-Jährigen in ihrem Opel. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Opel prallte frontal in die Fahrerseite des Seats.

Feuerwehr muss 72-Jährige nach Unfall aus ihrem Auto befreien

Durch den Zusammenstoß erlitten die beiden Frauen sowie ein achtjähriges Kind im Opel jeweils leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle drei in umliegende Krankenhäuser. Die 72-Jährige musste zuvor von der Feuerwehr Pfaffenhofen aus ihrem Auto befreit werden. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. (nsi)