Damit die Pöttmeser richtig gewandet aufs Marktfest kommen

Plus Das Historische Marktfest im Juli wird der Höhepunkt der 700-Jahr-Feierlichkeiten. Dafür braucht's das richtige Gewand. Viele nähen es selbst.

Pöttmes kann auf 700 Jahre Verleihung des Marktrechts blicken. Um das Ereignis angemessen zu würdigen, lauten im aktuellen Festjahr seit Januar immer wieder Veranstaltungen. Eine davon ist das Historische Marktfest am ersten Juliwochenende. Dafür nehmen die Vorbereitungen langsam Fahrt aufnehmen. Das Wichtigste für die Beteiligten ist die passende Gewandung.

Damit der mittelalterliche Charme des Festes unterstrichen wird, wünschen sich die Verantwortlichen, dass möglichst viele große und kleine Bürger und Bürgerinnen in historischer Kleidung erscheinen. Daher wurde ein Nähkurs für alle Interessierten auf die Beine gestellt. Die Resonanz darauf war riesig.