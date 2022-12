Plus Pöttmes' Dritter Bürgermeister, Hubert Golde, tritt aus der CSU aus. Das teilte er im Gemeinderat mit. Welche Folgen sein Austritt für ihn und das Gremium hat.

Die CSU-Fraktion im Pöttmeser Marktgemeinderat schrumpft von sieben auf sechs Mitglieder. Hubert Golde, seit der Kommunalwahl 2020 Mitglied des Marktgemeinderates und Dritter Bürgermeister, ist aus der CSU ausgetreten. Das teilte er am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats mit.