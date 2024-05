Es geht um die Haftung: Muss die Badeinsel im Mandlachsee weg?

Die Aichacher Wasserwacht reicht als Prüfinstanz für die Badeinsel im Mandlachsee nicht mehr aus. Doch die Gemeinde würde sie gern retten.

Die Schwimminsel im Mandlachsee muss einer regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden, um den Versicherungsschutz im Unglücksfall nicht zu gefährden. Bisher übernahm das die Wasserwacht Aichach im Rahmen von Tauchübungen. Das ist aber aus Haftungsgründen nun nicht mehr möglich.

Der Pöttmeser Gemeinderat war sich am Donnerstag einig. Die Insel zu entfernen, wie es einige Gemeinden handhaben, ist auch als letzte Lösung nicht erstrebenswert. Bürgermeister Mirko Ketz gab zu bedenken, dass man sich an die Vorgaben des Herstellers halten müsse, um eine Haftung im Falle eines Unfalls auszuschließen. Manfred Riedelsberger (CWG) warf ein, dass der Erhalt im Friedberger See laut Auskunft der dortigen Stellen mit einer jährlichen Überprüfung machbar sei. Er wollte wissen, inwiefern ein Unterschied zur Insel im Mandlachsee bestehe, vor allem bezüglich Bauweise und Verankerung.

Jetzt werden alle Möglichkeiten für die Badeinsel ausgelotet

Georg Lohner (CWG) würde esals regelmäßiger Badegast am Mandlachsee sehr bedauern, wenn die Insel entfernt werden müsste. Schließlich hätten dort zahlreiche Kinder und Jugendliche damit eine Menge Spaß. Etwas lakonisch fügte Thomas Huber (BB) an, es käme noch soweit, dass das Wasser aus dem See abgelassen werden müsse, um jegliche Gefahr auszuschließen.

Ketz sagte zu, sich über sämtliche Möglichkeiten zum Erhalt zu informieren. Dies beinhaltet auch die Anfrage an spezialisierte Taucher. Erst danach wird entschieden.

