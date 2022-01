Hoffnung auf Corona-Trendwende: Ketz plant 2022 Bürgerversammlungen in Pöttmes

Plus Im vergangenen Jahr fielen im Markt Pöttmes sämtliche Bürgerversammlungen coronabedingt aus. Im Gemeinderat ging es nun darum, wie heuer damit verfahren wird.

Wird es in diesem Jahr im Markt Pöttmes Bürgerversammlungen geben? Diese Frage warf im Gemeinderat Bürgerblock-Fraktionssprecher Thomas Golling auf. Im vergangenen Jahr waren die Versammlungen aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Zumindest eine Hybridsitzung mit Internet-Übertragung wäre wünschenswert gewesen, kritisierte Golling.