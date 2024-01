In Wiesenbach gibt es eine neue Feuerwehr für Kinder

Seit einigen Wochen gibt es im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach eine Kinderfeuerwehr, die einzige im Gemeindegebiet. Der Gemeinderat befasst sich mit ihrem Versicherungsschutz.

Im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach gibt es seit Ende Oktober eine Feuerwehr für Kinder. Es ist nach Informationen der Gemeinde bislang die einzige Kinderfeuerwehr im Gebiet der Marktgemeinde. Sie war nun auch Thema im Marktgemeinderat.

Pöttmes stellt Kinderfeuerwehr versicherungsrechtlich gleich

Dort ging es um den Versicherungsschutz der Mitglieder der Wiesenbacher Kinderfeuerwehr. Um sie und möglicherweise in Zukunft geplante Kinderfeuerwehren in anderen Ortsteilen den Feuerwehranwärtern ab zwölf Jahren sowie den Feuerwehrdienstleistenden ab 18 Jahren beim Versicherungsschutz gleichzustellen, beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig, alle Kinderfeuerwehren in die gemeindliche Feuerwehr zu übernehmen. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinderfeuerwehr in der Satzung des jeweiligen Feuerwehrvereins verankert ist.

