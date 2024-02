Kanalsanierung und Straßenausbau in Reicherstein: Versammlung geplant

Im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein müssen die Kanäle umfassend saniert und Straßen ausgebaut werden. Dazu findet in einigen Wochen eine Bürgerversammlung statt.

Der Marktgemeinderat Pöttmes hat den Auftrag für die Kanalerneuerung im Ortsteil Reicherstein vergeben. Er umfasst auch den Mischwasserkanal in den Kreisstraßen AIC27 (Wallerdorfer Straße) und AIC28 (Sebastianstraße). Der Auftrag in Höhe von 647.000 Euro brutto ging an die Firma Schneider aus Tandern (Landkreis Dachau). Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mit.

Wie berichtet, hatte in Reicherstein im vergangenen Jahr der erste Bauabschnitt zur umfassenden Sanierung der Kanäle begonnen. Diese weisen Untersuchungen zufolge massive Schäden auf. Als Nächstes folgen Kanalbauarbeiten auf einem kurzen Stück im Weidorfer Weg und in der Sebastianstraße. Beide Straßen werden während der Arbeiten komplett gesperrt. Nach früheren Angaben der Rathausverwaltung sind die Arbeiten bis etwa Ende Juni oder Mitte Juli vorgesehen. Ab August soll der Kanal in der Wallerdorfer Straße, der Ortsdurchfahrt, saniert werden. Auch sie wird während der Arbeiten komplett gesperrt. Der eigentliche Straßenbau folgt später.

Bürgerversammlung mit Vertretern von Planungsbüro und Landratsamt

Die Gemeinde plant zur Kanalsanierung und zum Straßenbau sowie dem Ausbau der Ortsdurchfahrt eine Bürgerversammlung für die Anwohnerinnen und Anwohner aus Reicherstein. Sie findet am Mittwoch, 13. März, ab 19 Uhr im Kultursaal im Pöttmeser Rathaus statt. Dort werden Ketz zufolge Vertreter des Planungsbüros und des Landratsamtes die Arbeiten an den Kanälen sowie den Straßenneubau sowie den vorgesehenen Zeitplan erläutern.

Lesen Sie dazu auch